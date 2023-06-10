رئيس الوزراء الكندي يزور كييف لإبداء الدعم

زار رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو اليوم السبت كييف لإبداء الدعم في وقت تستعد فيه أوكرانيا لهجوم مضاد كبير على القوات الروسية وتتعرض لضربات جوية بشكل متكرر.

وفي موقع تذكاري في وسط كييف، قدم ترودو التحية لأرواح الجنود الأوكرانيين الذين قُتلوا خلال مواجهة القوات المدعومة من روسيا منذ عام 2014.

وتستضيف كندا العضو في حلف شمال الأطلسي واحدة من أكبر الجاليات الأوكرانية في العالم، وتقدم مساعدات عسكرية ومالية لأوكرانيا لمواجهة الحرب الشاملة التي أطلقتها روسيا في فبراير 2022.

وجاءت زيارة ترودو لكييف في أعقاب ليلة من الهجمات الروسية بالصواريخ والطائرات المسيرة على أهداف خارج العاصمة الأوكرانية بما في ذلك أوديسا وبولتافا وخاركيف.