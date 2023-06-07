ولي العهد السعودي ووزير الخارجية الأمريكي يبحثان العلاقات الثنائية

بحث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية ، ومعالي أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وأوجه التعاون في مختلف المجالات وسبل تعزيزه.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس” أنه تم خلال اللقاء ، الذي عقد في قصر السلام في مدينة جدة، بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.