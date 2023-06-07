«الطاقة الذرية»: لا يوجد خطر نووي آني في زابوريجيا

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمس، أنه ليس هناك «خطر نووي آني» في محطة زابوريجيا للطاقة النووية، بعد التفجير الذي دمر قسماً من سد كاخوفكا على نهر دنيبرو في منطقة خيرسون (جنوب) المحتلة جزئياً من روسيا.

وأوضحت المنظمة على «تويتر» أن «خبراء الوكالة» الموجودين في الموقع «يراقبون الوضع من كثب». وتستخدم محطة زابوريجيا مياه النهر الواقع على مسافة 150 كيلومتراً منها، لتبريد وقود قلب المفاعل. وقدّرت شركة «أوكريدروانرجو» المشغلة للسدود على نهر دنيبر، أن يكون خزان السد «جاهزاً للعمل خلال الأيام الأربعة المقبلة»، لكن مستوى المياه فيه يتناقص بطريقة مقلقة.

وأكد مدير الوكالة رافايل غروسي، في كلمة لمجلس محافظي الوكالة، أن الأضرار التي لحقت بالسد «تتسبب حالياً في انخفاض بالمستوى قدره 5 سنتيمترات في الساعة».

ولفت إلى أن مياه السد كانت بارتفاع 16.4 متراً صباح الثلاثاء، موضحاً أنه في حال تدني المنسوب إلى أقل من 12.7 متراً، لن يعود بالإمكان ضخه لتزويد دوائر التبريد في المحطة، ما لا يترك سوى «أيام قليلة» لإيجاد حل.

وتبحث إدارة محطة زابوريجيا حالياً عن «مصادر بديلة»، وفق الوكالة الأممية التي تحدثت عن وجود «حوض تبريد كبير قريب».