100 جثة لا تزال مجهولة جراء تصادم قطارات الهند

ناشدت السلطات الهندية اليوم الثلاثاء السكان للمساعدة في التعرف على أكثر من 100 جثة بالمستشفيات والمشارح بعد مقتل 275 شخصا في أسوأ حادث تصادم قطارات تشهده البلاد منذ أكثر من عقدين.

ووقع الحادث يوم الجمعة حينما اصطدم قطار ركاب بقطار بضائع متوقف مما أدى إلى خروجه عن مساره واصطدامه بقطار ركاب بالاتجاه المعاكس بالقرب من منطقة بالاسور الواقعة في ولاية أوديشا شرق البلاد.

وبعد جهود حثيثة لإنقاذ الناجين وإخلاء وإصلاح المسار استؤنفت حركة القطارات في هذا الجزء من المسار مساء يوم الأحد.

وقال مسؤول كبير بوزارة الصحة في ولاية أوديشا لرويترز إنه حتى مساء أمس الاثنين كانت هناك نحو 100 جثة مجهولة الهوية.

وأبلغ مسؤول كبير بالشرطة "رويترز" بأن هناك قائمة مفصلة بمواصفات كل جثة لكن يسمح أولا للأقارب برؤية الصور المروعة للجثث ليتعرفوا على أحبائهم المفقودين.

وأوصى مجلس السكك الحديدية بأن يتولى المكتب المركزي للتحقيقات، وهو هيئة اتحادية، التحقيق في سبب الكارثة، فيما بدأ مفوض سلامة السكة الحديدية بالدائرة الجنوبية-الشرقية تحقيقا منفصلا أمس الاثنين.

وسيصل فريق المكتب المركزي للتحقيقات إلى موقع الحادث اليوم الثلاثاء لبدء التحقيق، وأوضحت النتائج الأولية أن السبب وراء الحادث كان على الأرجح عطل فني في نظام الإشارات.