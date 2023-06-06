فيضانات هايتي تودي بحياة 42 شخصا وتشرّد الآلاف

لقي 42 شخصا على الأقل مصرعهم في هايتي، واعتبر 11 آخرون في عداد المفقودين جراء فيضانات عارمة ضربت أنحاء واسعة من البلاد، وتسببت بتشريد آلاف السكان.

وذكرت السلطات المحلية، في بيان، أن الأمطار الغزيرة تسببت بحدوث فيضانات وانهيارات أرضية في سبع من مقاطعات البلاد العشر، مشيرة إلى أن مدينة "ليوغان" الواقعة على بعد 40 كلم جنوب غرب العاصمة "بورت أو برنس" تعتبر من أكثر المناطق تضررا من هذه التقلبات المناخية، حيث قضى فيها ما لا يقل عن 20 شخصا.

ولفتت السلطات إلى أن الفيضانات تسببت بأضرار مادية واسعة النطاق في جميع أنحاء البلاد، ودمرت مئات المنازل، وألحقت أضرارا بطرق عديدة.