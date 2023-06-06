إيران تعيد فتح سفارتها في السعودية اليوم

من المقرر أن تعيد إيران فتح سفارتها في السعودية، اليوم، وفق ما أفادت طهران ومصدر دبلوماسي في الرياض، بعد نحو ثلاثة أشهر من الإعلان عن اتفاق بينهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية بعد قطيعة استمرّت سبع سنوات.

وقال المصدر الدبلوماسي في الرياض، مفضلاً عدم الكشف عن هويته، لوكالة «فرانس برس» إن إعادة «فتح السفارة الإيرانية ستجري (اليوم) الثلاثاء عند السادسة مساء بالتوقيت المحلي (15.00 ت غ) بحضور السفير الإيراني المعيّن في السعودية».

وفي طهران، أكّد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، في بيان أنه «سيُعاد الثلاثاء والأربعاء رسمياً فتح سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الرياض والقنصلية العامة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في جدّة، ومكتب ممثل إيران لدى منظمة التعاون الإسلامي».

والشهر الماضي، أفادت صحيفة «إيران ديلي» الحكومية التي تصدر باللغة الإنجليزية، بأن طهران «عيّنت الدبلوماسي الرفيع المستوى علي رضا عنايتي سفيراً جديداً في المملكة العربية السعودية». غير أنّ هذا التعيين لم يُعلن رسمياً من قبل وزارة الخارجية.

ويشغل عنايتي حالياً منصب نائب وزير الخارجية بعدما كان سفيراً في الكويت خلال عهد الرئيس حسن روحاني.

وسيُعاد فتح مبنى السفارة الإيرانية السابق الذي كان مغلقاً لسنوات بعدما تمّ ترميمه بالكامل أخيراً.

وفي العاشر من مارس الماضي، توصّلت إيران والسعودية إلى اتفاق برعاية الصين من أجل إعادة فتح سفارتيهما.

وقد تلقّى الرئيس إبراهيم رئيسي، دعوة لزيارة السعودية، بحسب طهران، بينما أعلنت إيران أنّها دعت خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لزيارة إيران.