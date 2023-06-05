مايك بنس يقدم أوراق ترشحه للرئاسة الأميركية

قدم نائب الرئيس الأميركي السابق مايك بنس أوراق ترشيحه إلى رئاسة الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، وفقاً لوثائق أصدرتها لجنة الانتخابات الفيدرالية، ومن ثم سيتعين عليه أن يتحدى شريكه السابق دونالد ترامب في الانتخابات التمهيدية الجمهورية عام 2024.

وسيطلق بنس، نائب الرئيس رقم 48 في البلاد، حملته الرسمية لترشيح الحزب الجمهوري بمقطع مصور وتجمع انتخابي في مدينة دي موين، بولاية أيوا، يوم الأربعاء، الذي يوافق عيد ميلاده الـ 64، وفقاً لأشخاص مطلعين على خططه.