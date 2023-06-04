وزير هندي: عطل في إشارة كهربائية هو سبب وقوع حادث القطارات في باناجلور

قال وزير السكك الحديدية الهندي، أشويني فايشناو، لوكالة أنباء "آسيان نيوز إنترناشونال" اليوم الاحد، إنه من المعتقد أن عطلا في إشارة كهربائية هو السبب وراء وقوع حادث القطارات في منطقة باناجلور بشرق الهند، والذي أسفر عن مقتل مئات الأشخاص.

وقال فايشناو إنه تم التأكد من سبب وقوع الحادث والمسؤولين عنه، مضيفا أن التحقيقات لا تزال جارية.

وفي الوقت نفسه، تم تصحيح عدد القتلى الذي ورد في وقت سابق، ليصير 275 بدلا من 288. وكان الرقم السابق الذي تم الإبلاغ عنه أمس السبت مبالغا فيه، بحسب تصريحات براديب كومار جينا، كبير أمناء ولاية أوديشا، لوكالة أنباء "آسيان نيوز إنترناشونال"، موضحا أن السبب وراء ذلك هو عد بعض الجثث مرتين.

وأوضح جينا أنه قد تم التعرف على 88 جثة حتى الآن بعد تحميل قوائم وصور القتلى على مواقع إلكترونية حكومية.

ومن جانبه، تعهد رئيس الوزراء ناريندرا مودي أمس السبت بمعاقبة المسؤولين عن الحادث بصرامة، وذلك بينما اتهم قادة المعارضة الحكومة بالفشل في الاستثمار في نظام السكك الحديدية في البلاد، ودعوا فيشناو إلى الاستقالة.