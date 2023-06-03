بايدن يوقع مشروع قانون رفع سقف الدين الأميركي

وقع الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم السبت مشروع قانون لرفع سقف دين الحكومة الأميركية إلى ما يزيد عن 31.4 تريليون دولار، مما يجنب البلاد ما كان ليصبح أول تعثر أميركي على الإطلاق في سداد الديون.

وافق مجلسا النواب والشيوخ على التشريع في الأيام الأخيرة بعد أن توصل بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي إلى اتفاق عقب مفاوضات شهدت توترا.

وحذرت وزارة الخزانة من أنها لن تكون قادرة على سداد جميع مدفوعاتها في الخامس من يونيو إن لم يتصرف الكونغرس في الأمر حتى هذا الموعد.