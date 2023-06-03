تركيا.. أردوغان يؤدي اليمين الدستورية رئيسًا لولاية ثالثة

أدى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اليوم السبت اليمين الدستورية لولايته الرئاسية الثالثة، متعهدا بالعمل بدون تحيز بعد فوزه في جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية تنظم لأول مرة.

وقال إردوغان "بصفتي رئيسًا، أقسم ... بأن أعمل بكل ما أوتيت من عزم لحماية وجود الدولة واستقلالها ... وللوفاء بواجبي بحيادية".

وأدى أردوغان اليمين في جلسة بالبرلمان قبل مراسم تنصيب من المقرر أن يحضرها عشرات من الموفدين الأجانب.

ومن المزمع أن يعلن الرئيس التركي عن تشكيل حكومته لاحقا .

ومن شأن التشكيل المنتظر أن يشير إلى ما إذا كان أردوغان سيستمر في سياساته الاقتصادية غير التقليدية أم سيعود إلى السياسات الأكثر تقليدية وسط أزمة في تكاليف المعيشة.