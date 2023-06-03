مواجهات في الضفة الغربية بين شبان فلسطينيين والجيش الإسرائيلي

أفادت مصادر فلسطينية، باندلاع مواجهات بين شبان فلسطينيين والجيش الإسرائيلي، أمس، في مناطق متفرقة من الضفة الغربية تخللها اعتقال متضامنين أجانب، خلال فعالية تطالب بإعادة فتح وتأهيل طريق الكرمل جنوب الخليل. وأصيب طفل بقنبلة غاز، وعشرات الفلسطينيين بالاختناق، خلال مواجهات مع قوات إسرائيلية عقب المسيرة الأسبوعية في بلدة بيت دجن في نابلس، واندلعت مواجهات في عدد آخر من القرى والبلدات في الضفة الغربية عقب مسيرات أسبوعية مناهضة للتوسع الاستيطاني ما أسفر عن إصابات بالرصاص المطاطي والاختناق.

وجاءت المواجهات بعدما أصيب فلسطينيان أحدهما طفل (ثلاثة أعوام) وصفت حالته بالحرجة برصاص قوات إسرائيلية ليلة أمس، في قرية النبي صالح قرب مدينة رام الله.