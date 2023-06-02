عبدالله بن زايد يلتقي وزير خارجية الهند على هامش اجتماع "أصدقاء بريكس"

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية مع وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند الدكتور سوبرامنيام جاي شانكار ، وذلك على هامش اجتماع "أصدقاء بريكس" في مدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا.

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الاستراتيجية والتعاون المشترك والشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند الصديقة، ومخرجاتها بعد مرور نحو عام على إطلاقها ، ودورها المهم في تحقيق الازدهار الاقتصادي المستدام للبلدين.

كما بحث سموه والدكتور سوبرامنيام جاي شانكار عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك المرتبطة بجدول أعمال اجتماع "أصدقاء بريكس"، وسبل تعزيز التعاون بين مجموعة بريكس ودولة الإمارات.

وتناولت المباحثات المستجدات الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اللقاء، أن دولة الإمارات وجمهورية الهند ترتبطان بعلاقات تاريخية واستراتيجية راسخة، شهدت مراحل مزدهرة عديدة من العمل المشترك والتعاون الثنائي المثمر في المجالات كافة.

وأشار سموه إلى أن توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين في عام 2017 والشراكة الاقتصادية الشاملة في عام 2022 ، شكل دفعا قويا وتحولا نوعيا في مسار علاقات التعاون الإماراتي الهندي التي شهدت نموا مضطردا في العديد من المجالات ، فعلى سبيل المثال ارتفع حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين إلى نحو 189 مليار درهم العام الماضي.