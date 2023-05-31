"الطيران المدني" الإيراني: لا قيود على تسيير رحلات جوية مباشرة مع مصر

أكد رئيس منظمة الطيران المدني، محمد محمدي بخش، اليوم الأربعاء، أن بلاده جاهزة لتسيير رحلات جوية مباشرة مع مصر.

وقال بخش، إن "الأسطول الجوي الإيراني جاهز لتسيير رحلات جوية مباشرة بين مصر وإيران بعد أن تقوم وزارة الخارجية الإيرانية بالاستعدادات اللازمة لذلك".

وأضاف أنه "لا توجد أي قيود على تسيير الرحلات الجوية بين إيران ومصر والعكس، كما أن أسطول الطيران الجوي الإيراني جاهز لتسيير رحلات إلى القاهرة".

وأشار إلى أنه "وفقاً للطلب على السفر إلى مصر، ستتقدم شركات الطيران الإيرانية بطلبات للحصول على أذن تسيير رحلات جوية إلى القاهرة".

وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، قال، الشهر الجاري، إن هناك قنوات اتصال مباشرة ورسمية بين إيران ومصر، معبرًا عن أمله في حدوث انفتاح جاد في العلاقات بين البلدين.

وأضاف عبد اللهيان: "هناك نشاط لمكاتب رعاية المصالح في طهران والقاهرة، وتوجد قناة رسمية للاتصال المباشر بين البلدين"، حسبما جاء في مقابلة مع وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية.

وفي تلك الأثناء، قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، في حوار مع برنامج "يحدث في مصر" على فضائية "إم بي سي مصر"، إن "ما تردد في الإعلام عن وجود مسار مصري إيراني، يبدو وكأنه تكهنات وليس له أساس من الصحة".

وأضاف أن "العلاقات بين مصر وإيران مستمرة كما هي عليه، ونرصد التطورات التي تحدث في إطار علاقات إيران بدول الخليج والسياسات التي تعبر عنها إيران"، متابعًا: "عندما يكون هناك مصلحة في تغير المنهج سنلجأ دائمًا لتحقيق المصلحة".

وتوترت العلاقات بين القاهرة وطهران منذ انطلاق الثورة الإيرانية عام 1979، عندما قبل الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات، استضافة شاه إيران رضا شاه بهلوي، في مصر، رغم مطالبة طهران بعدم استقباله، ومنذ ذلك الوقت، مرت العلاقات بين البلدين بمحطات مختلفة، وشهدت محاولات متكررة للتقارب.