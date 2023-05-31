أردوغان: هدفنا إقامة حزام من الأمن والسلام حول تركيا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن هدف بلاده هو إقامة حزام أمن وسلام بمحيطها، بدءاً من أوروبا إلى البحر الأسود، ومن القوقاز إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. جاء ذلك في كلمة ألقاها أمس، أمام اجتماع لاتحاد الغرف والبورصات التركية في أنقرة.

وذكر أن حكومته ستتخذ المزيد من المبادرات من أجل حل الأزمات في المنطقة المجاورة لتركيا.

وتابع: «إن هدفنا هو إقامة حزام من الأمن والسلام حولنا، من أوروبا إلى البحر الأسود، ومن القوقاز والشرق الأوسط إلى شمال إفريقيا».

وتماشياً مع هذا الهدف، قال: «أزلنا المشكلات بيننا وبين الدول الشقيقة والصديقة. وعززنا علاقاتنا مع العالم التركي. وقمنا بتحسين علاقاتنا مع العالم الإسلامي».

وفي الشأن الأوروبي، قال: «أخذنا على عاتقنا مسؤولية حل الأزمة الروسية الأوكرانية. وأظهرنا أن الحل الدبلوماسي ممكن من خلال صفقة الحبوب وتبادل الأسرى». وأكد أن حكومات حزب العدالة والتنمية هي التي تمكنت في السابق من خفض مستوى التضخم المرتفع إلى خانة الآحاد.