الإفراج عن سعودي بعد يومين من خطفه في بيروت

أعلن الجيش اللبناني في بيان، أمس، أنه حرّر مواطناً سعودياً، يعمل لحساب الخطوط الجوية السعودية، في «عملية نوعية» عند الحدود اللبنانية السورية، بعد يومين من خطفه في بيروت.

وخطف المواطن السعودي ( الأحد) من قبل مجهولين بثياب عناصر أمن في سيارة رباعية الدفع عند واجهة بيروت البحرية حيث كان في أحد المطاعم.

وقال الجيش اللبناني، أمس، على «تويتر»: «تمكنت دورية من مديرية المخابرات من تحرير المخطوف السعودي مشاري المطيري، بعد عملية نوعية على الحدود اللبنانية السورية».

وأشار إلى توقيف عدد من المتورطين، حدد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال، بسام المولوي، عددهم بتسعة أشخاص. وفي وقت لاحق، أعلنت قيادة الجيش أن قوة تابعة لها نفذت «عمليات دهم منازل مطلوبين على علاقة بخطف السعودي» في مدينة بعلبك، حيث داهمت معملاً لتصنيع حبوب «الكبتاغون» عائد للمطلوبين.