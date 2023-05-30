اقتحام ونهب السفارة الليبية في الخرطوم

أدانت وزارة الخارجية الليبية، اليوم الثلاثاء، اقتحام سفارتها في العاصمة السودانية الخرطوم، والتي تعرضت مبانيها للنهب والتخريب.

وذكر بيان الوزارة أنها "تدين اقتحام مبنى السفارة الليبية بالخرطوم ونهب محتوياتها"، والتي كان قد تم إجلاء موظفيها بسبب أعمال العنف.

واعربت الوزارة الليبية عن "أسفها الشديد وامتعاضها من مثل هذه الأعمال" وقالت إنها "تدعو الأطراف المتحاربة في السودان إلى نبذ العنف وإلى حماية البعثات الدبلوماسية والمقار التابعة لها وذلك عملاً باتفاقية فيينا التي تنص على ضرورة توفير الحماية للسفارات والبعثات الدبلوماسية".

وأشارت ليبيا في بيانها إلى "حرصها الشديد على استقرار السودان وشعبه"، لكنها جددت إدانتها للاعتداءات المتكررة على مقار بعض البعثات الدبلوماسية في العاصمة السودانية.

ونددت الوزارة الليبية الخميس الماضي بالهجوم على مكتب الملحق العسكري الليبي بالخرطوم، داعية إلى "ملاحقة من يثبت تورطهم في هذا الفعل الاجرامي".