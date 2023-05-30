هدوء وتيرة القتال في العاصمة السودانية بعد تمديد الهدنة

قال سكان إن الاشتباكات هدأت في العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الثلاثاء، بعد اتفاق الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية على تمديد وقف إطلاق النار، لكن كان بالإمكان سماع دوي إطلاق النيران في بعض المناطق.

ووافق طرفا الصراع الذي اندلع في منتصف أبريل الماضي، على تمديد وقف إطلاق النار الذي استمر أسبوعا لخمسة أيام أخرى قبيل موعد انتهائه الذي كان مقررا مساء أمس الاثنين. ويهدف الاتفاق إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين.

وتوسطت السعودية والولايات المتحدة لإبرام الاتفاق وتراقبان تنفيذه، وقبل ساعات من توقيع تمديد وقف إطلاق النار، تحدث سكان عن اندلاع قتال عنيف في مدن الخرطوم وأم درمان وبحري التي تشكل معا ولاية الخرطوم ولا يفصلها عن بعضها البعض سوى ضفاف النيل المتقابلة.