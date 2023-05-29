إقبال على التصويت في مناطق الزلزال بتركيا

شهدت المراكز المخصصة للاقتراع في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة التركية، أمس، إقبالاً كثيفاً من الناخبين الذين توافدوا بكثافة على التصويت في ولايات غازي عنتاب وكهرمان مرعش وملاطية وشانلي أورفة وأدي يامان وكيليس، داخل مساكن مسبقة التجهيز مقامة في حدائق مدارس تضررت من الزلزال.

وشهدت مراكز الإيواء المؤقتة في قضائي نورداغي وإصلاحية بولاية غازي عنتاب توافداً كثيفاً للناخبين للإدلاء بأصواتهم، كما توجه الناخبون في ولايات هاطاي وعثمانية وأضنة المتضررة إلى صناديق الاقتراع التي أقيمت في مدارس لم تتضرر من الزلزال ومراكز سابقة التجهيز، وخصصت ولاية هاطاي حافلات لنقل الناخبين المقيمين في المخيمات إلى مراكز الاقتراع من أجل الإدلاء بأصواتهم.