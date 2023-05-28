النتائج الأولية في الانتخابات التركية.. أردوغان 57.36% وكيليتشدار 42.64%

بدأت عملية فرز الأصوات بعد انتهاء التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في تركيا بين المرشحين، رجب طيب أردوغان، ومنافسه كيليتشدار أوغلو.

وحسب البيانات الأولية فقد بلغت نسبة التصويت لأردوغان 57.36% وكيليتشدار 42.64%، بعد فرز 24% من الأصوات.

يأتي ذلك فيما ذكرت وكالة أنباء الأناضول أن نسبة المشاركة في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة التركية 83.99%.

وقد بدأ فرز الأصوات. ولا توجد استطلاعات للرأي فور خروج الناخبين في تركيا، لكن من المتوقع ظهور نتائج أولية في غضون ساعات.