النتائج الأولية للفرز في الانتخابات التركية.. تقدم أردوغان على كيليتشدار أوغلو

أظهرت النتائج الأولية في الانتخابات التركية الرئاسية عن تقدم الرئيس التركي المنتهية ولايته رجب طيب أردوغان على منافسه كيليتشدار أوغلو وذلك بعد إغلاق مكاتب الاقتراع في تركيا، الأحد، في الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي، بعدما دعي أكثر من 60 مليون ناخب إلى الإدلاء بأصواتهم فيها لاختيار رئيسهم.

يأتي ذلك فيما ذكرت وكالة أنباء الأناضول أن نسبة المشاركة في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة التركية 83.99%.

وقد بدأ فرز الأصوات. ولا توجد استطلاعات للرأي فور خروج الناخبين في تركيا، لكن من المتوقع ظهور نتائج أولية في غضون ساعات.

وكانت مراكز الاقتراع قد فتحت أبوابها في الساعة الثامنة صباحاً بالتوقيت المحلي.

هذا وأكد وزير الداخلية التركي أنه لم يسجل أي خرق أمني، وأن القوات الأمنية على أهبة الاستعداد، كما أن العملية الانتخابية تسير بدون أي مشاكل حتى وقت تصريحه.

وتكشف معظم مراكز استطلاعات الرأي في تركيا، أن الفجوة بين الرجلين ستكون 5% على الأقل.. ولتأمين هذه الجولة من الانتخابات نشرت تركيا 600 ألف فرد أمن، و73 مروحية.