اغلاق صناديق الاقتراع في انتخابات الإعادة الرئاسية في تركيا

أغلقت صناديق الاقتراع أبوابها في تركيا في سباق الإعادة الرئاسي الذي سيقرر ما إذا كان الرئيس المنتهية ولايته رجب طيب أردوغان سيفوز، أم سيفوز منافسه الذي مرشح المعارضة كمال كيليشيدار وعد باستعادة مجتمع أكثر ديمقراطية.

لا توجد استطلاعات للرأي فور خروج الناخبين في تركيا، لكن من المتوقع ظهور نتائج أولية في غضون ساعات.

ورجب طيب أردوغان، الذي يحكم تركيا منذ عشرين عاما، هو المرشح الأوفر حظا للفوز بولاية جديدة مدتها خمس سنوات في الجولة الثانية من الانتخابات بعد أن كان على وشك تحقيق فوز من الجولة الأولى في 14 مايو.

ومن المتوقع ظهور النتائج الأولية في غضون ساعات من إغلاق صناديق الاقتراع .

وفي حال فوز أردوغان (69 عاما)، قد يظل في السلطة حتى 2028.