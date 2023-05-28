أردوغان وكيليتشدار أوغلو يدليان بصوتهما وسط إجراءات أمنية مشددة

أدلى كل من الرئيس التركي المنتهية ولايته رجب طيب أردوغان، ومنافسه مرشح المعارضة كمال كيليتشدار أوغلو، اليوم الأحد، بصوتهما في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية وسط إجراءات أمنية مشددة.

ولم تسمح الأجهزة الأمنية للناخبين، بالدخول إلى مراكز الاقتراع، أثناء تواجد أردوغان وكيلتشدار أوغلو فيها.

وأدلى أردوغان، الأحد، بصوته في مدينة إسطنبول، رفقة عقيلته أمينة أردوغان، بعد أن أتما جميع الإجراءات المطلوبة قبيل أن يوقعا ويخرجا من القاعة.

وشارك الرئيس التركي في الانتخابات بمدرسة "صفت تشيبي" بمنطقة "أوسكودار" على الجانب الآسيوي لمدينة إسطنبول، حيث كان في استقباله عدد من المواطنين قبيل الانتقال للإدلاء بصوته.

وأدلى مرشح المعارضة كيليتشدار أوغلو بصوته في الانتخابات الرئاسية، وظهر برفقة زوجته أثناء التصويت.