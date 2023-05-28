إجبار مئات الموظفين الألمان على مغادرة روسيا

قال مصدر حكومي ألماني إن مئات الموظفين الألمان العاملين في قطاعي التعليم والثقافة مجبرون على مغادرة روسيا بموجب قرار لموسكو، مضيفاً لوكالة «فرانس برس» أن قرار السلطات الروسية يخفض عدد موظفي ألمانيا الدبلوماسيين والعاملين في مؤسسات عامة مثل معهد غوته الثقافي والمدرسة الألمانية في موسكو بحلول الأول من يونيو.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية في بيان: «هذه خطوة أحادية وغير مبررة وغير مفهومة».

وقالت صحيفة «سودويتشه تسايتونغ» إن السلطات الألمانية حاولت في الأسابيع القليلة الماضية إقناع روسيا بالعودة عن قرارها لكن دون جدوى، ونتيجة لذلك سيتعين على مسؤولين ودبلوماسيين وموظفي قنصليات ألمانيا وعاملين في قطاعي الثقافة والتعليم، أن يحزموا أمتعتهم ويغادروا روسيا خلال الأيام المقبلة.

يشار إلى أنه في منتصف أبريل الماضي، طردت ألمانيا عدداً من الدبلوماسيين الروس، ما استدعى رداً من موسكو التي طردت 20 من موظفي السفارة الألمانية.