ميدفيديف يقترح تقسيم أوكرانيا لإنهاء الحرب

اقترح الرئيس الروسي السابق، دميتري ميدفيديف، تقسيم أوكرانيا، كنتيجة محتملة للحرب، بحيث ينضم الشرق إلى روسيا، ويتم دمج مناطق في الغرب في العديد من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي. وأضاف ميدفيديف أن سكان المناطق الوسطى يمكنهم بعد ذلك التصويت لصالح الانضمام إلى روسيا.

ورسم ميدفيديف، وهو من أقوى حلفاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ويشغل حالياً منصب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ثلاثة سيناريوهات محتملة عبر قناته على «تليغرام»، مع التقسيم الذي يفضله.

وكتب ميدفيديف أن تلك السيناريوهات تنهي الصراع بضمانات كافية، وعدم استئنافه على مدى أطول. وحذر ميدفيديف من أن الغرب يقلل بشدة من خطر نشوب حرب نووية بسبب أوكرانيا، وقال إن روسيا ستشن ضربة استباقية إذا حصلت أوكرانيا على أسلحة نووية. وأضاف: «هناك قواعد للحرب لا رجعة فيها. إذا تعلق الأمر بالأسلحة النووية فلابد من توجيه ضربة استباقية».