اختراق أمني لموكب المستشار الألماني أولاف شولتس

تعرّض موكب المستشار الألماني أولاف شولتس، لاختراق أمني، حيث قام سائق سيارة خاصة بمرافقة الموكب دون إذن، وعانق شولتس بعد أن خرج من سيارته دون تدخل الحراس الشخصيين في الوقت المناسب، بحسب تقرير لصحيفة «بيلد» الألمانية الصادرة أمس.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية رداً على استفسار: «يمكنني تأكيد التقرير في جوهره».

وقالت متحدثة باسم المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية في تصريحات للصحيفة: «لم يصب أحد. اعتقلت الشرطة الاتحادية الرجل في مطار فرانكفورت دون مقاومة».

ووفقاً لتقرير الصحيفة، فإن سيارة الرجل تمكنت من اجتياز الحاجز الأمني ​​للمطار بسيارة غير مسجلة ضمن الموكب، وعندما خرج شولتس من سيارته اندفع الرجل نحوه وصافحه وعانقه.

وذكرت الصحيفة أن شولتس سمح بحدوث ذلك، وفي هذه اللحظة فقط انتبه الحراس الشخصيون وأفراد الشرطة التابعون للمكتب الاتحادي للشرطة الجنائية للوضع الخطير المحتمل واعتقلوا الرجل.