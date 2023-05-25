رئيس سريلانكا يتوقع انتهاء مفاوضات الديون قبل نهاية 2023

قال الرئيس السريلانكي رانيل ويكريمسينجه في منتدى نيكي المستقبل أسيا إن بلاده تأمل أن تنضم الصين إلى مفاوضات الديون على نفس المنصة مثل اليابان والهند ونادي باريس للدائنين.

وأضاف أنه يتوقع انتهاء المفاوضات حول الديون قبل نهاية 2023، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف ويكريمسينجه في طوكيو اليوم الخميس، أن سريلانكا تطلب بشدة تمديد فترة السداد لديونها على خصم القيمة السوقية للأصول.

وأكد مجددا أن سريلانكا سوف تكفل معاملة مساوية لكل دائنيها.