موجة «تأميم» روسية جديدة لممتلكات أوكرانية في القرم

أعلنت روسيا أمس، موجة جديدة من «تأميم» الممتلكات والأصول في شبه جزيرة القرم التي ضمتها، شملت شقة تعود لأولينا زيلينسكا زوجة الرئيس الأوكراني، والمبنى الرسمي لأقلية مسلمة تتعرض للقمع.

وقال حاكم شبه الجزيرة الأوكرانية التي ضمتها موسكو في 2014، سيرغي أكسيونوف على تيليغرام: «القرم تواصل تأميم ممتلكات أعداء روسيا»، من دون أن يحدد الحجم الإجمالي للعملية.

وأضاف: «تم نقل عدد من الممتلكات إلى داخل أملاك الجمهورية» التي أقامتها موسكو، مشيراً خصوصاً إلى «شقة أولينا زيلينسكا في يالطا»، على شواطئ البحر الأسود. وكذلك أعلن الحاكم الذي عيّنه موسكو «تأميم بناء في سيمفيروبول كانت تملكه منظمة مجلس المحظورة في روسيا». ومجلس هو الاسم الرسمي للتجمع التقليدي لتتار القرم، وهم أقلية مسلمة قُمعت خلال الحقبة السوفييتية منذ ضم موسكو شبه الجزيرة.