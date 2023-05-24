مؤتمر للأمم المتحدة يتعهد بـ 2.4 مليار دولار لدرء المجاعة عن منطقة القرن الإفريقي

أعلن مؤتمر برعاية الأمم المتحدة في نيويورك الأربعاء عن تعهدات بقيمة 2,4 مليار دولار لتقديم مساعدة منقذة للأرواح لملايين الأشخاص الذي يعانون من الجفاف في أنحاء إثيوبيا وكينيا والصومال.

والمبلغ أقل بكثير من سبعة مليارات دولار تقول الامم المتحدة إن منطقة القرن الإفريقي بحاجة ماسة لها، غير أن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) قال في بيان "تم تفادي مجاعة".