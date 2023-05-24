روسيا: أوكرانيا نفذت هجومًا فاشلاً بـ"زوارق مسيّرة" على سفينة حربية في البحر الأسود

قالت وزارة الدفاع الروسية إن أوكرانيا شنت هجومًا مسيّرًا فاشلًا على إحدى سفن الاستطلاع التابعة لها في البحر الأسود، الأربعاء.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، في إفادة صحافية، اليوم الأربعاء: "هذا الصباح، حاولت القوات المسلحة الأوكرانية، دون جدوى، مهاجمة سفينة أسطول البحر الأسود، إيفان خورس، بثلاثة زوارق غير مأهولة، والتي تؤدي مهام ضمان سلامة خطي أنابيب الغاز "تركيش ستريم"و" بلو ستريم" في المنطقة الاقتصادية".

وأضاف كوناشينكوف أن "جميع قوارب العدو دمُرت بنيران الأسلحة العادية للسفينة الروسية على بعد 140 كيلومترا (حوالي 87 ميلاً) شمال شرق مضيق البوسفور.

وقالت الوزارة الروسية إن سفينة الاستطلاع عادت إلى مهامها الطبيعية الأربعاء.