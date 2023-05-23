مسؤول إسرائيلي: المنشأة النووية الإيرانية الجديدة ليست بمنأى عن الهجوم

قال مستشار الأمن القومي للحكومة الإسرائيلية، تساحي هنغبي، اليوم الثلاثاء، إن المنشأة النووية الجديدة التي تبنيها إيران لن تكون في مأمن من الهجوم، على الرغم من تقديرات الخبراء بأنها ستكون بعيدة عن متناول القنابل الأميركية التي تخترق المخابئ.

وأدلى هنغبي بهذه التعليقات ردا على تقرير للأسوشيتيدبرس قال إن المنشأة الجديدة بنيت على ما يبدو على عمق 100 متر تحت الأرض.

وأضاف هنغبيخلال مؤتمر أمني قرب تل أبيب، إنه لم يفاجأ بالتقرير، مشيراً إلى أن إيران لديها منشآت أخرى تحت الأرض.

وبينما أقر بأن الموقع سيُعقد أي ضربة عسكرية محتملة للمنشأة، قال هنغبي إنه لا تزال هناك حلول لهذا التحدي، مضيفاً: "ما يمكن قوله في هذا الأمر هو إنه لا يوجد مكان لا يمكن الوصول إليه"، ورفض القول ما إذا كانت لدى إسرائيل القدرة على القيام بذلك بمفردها.