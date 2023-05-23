شاحنة تصطدم بحاجز أمني قرب البيت الأبيض وجهاز "الخدمة السرية" يصدر بياناً

أعلنت شرطة "شرطة بارك" في أميركا عن إلقاء القبض على سائق الشاحنة التي اصطدمت بحاجز أمني قرب البيت الأبيض وتوجيه اتهامات عدة له من ضمنها تهديد حياة أو إيذاء الرئيس أو نائبه أو أحد أفراد عائلته، اليوم الثلاثاء.

وقالت الشرطة في بيان إن الاتهامات تشمل: "اعتداء بسلاح خطير، تصرف متهور بشاحنة، التهديد بقتل أو اختطاف أو التسبب بأذى للرئيس أو نائبه أو أحد أفراد عائلته، تحطيم ممتلكات فدرالية والتعدي على ممتلكات الغير".

وتساعد وحدة "الاستجابة الوطنية في العاصمة" التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي "شرطة بارك" وجهاز "الخدمة السرية" الأميركي في التحقيقات.

ولم تُعلن الشرطة بعد عن هوية سائق الشاحنة، الذي أكد مصدر أنه اصطدم بالحاجز عمداً.

وقال مصدر مطلع على التحقيق في جهاز إنفاذ القانون، لشبكة "سي إن إن" إن شاحنة "U-Haul" التي اصطدمت بحاجز أمني في ساحة "لافاييت" بالقرب من البيت الأبيض ليلة الاثنين، تم تفتيشها من قبل خبراء المتفجرات ولم يتم العثور على متفجرات أو أجهزة حارقة فيها.

وأشار المصدر إلى أن قائد الشاحنة، رجل مجهول الهوية، على الأرجح أنه اصطدم عمدا بالحاجز.

وأكد المصدر أن جهاز إنفاذ القانون لا يعلم بعد دوافع سائق الشاحنة.

وأعلن جهاز الخدمة السرية الأميركي، في بيان اليوم، أنه يحقق في حادث اصطدام الشاحنة بحواجز أمنية بالقرب من البيت الأبيض.

وقال المتحدث باسم جهاز الخدمة السرية أنتوني جوجليلمي، في بيان، إن ضباط من الجهاز اعتقلوا سائق الشاحنة.

وأضاف جوجليلمي: "لم تقع إصابات في صفوف ضباط الجهاز أو من موظفي البيت الأبيض، ولا يزال سبب الحادث قيد التحقيق".

وفي وقت لاحق، قال جهاز "الخدمة السرية" أن الشاحنة "آمنة" من جانب شرطة العاصمة و"كشف تحقيق أولي أن السائق ربما يكون قد صدم الحواجز الأمنية عمدًا".

وأكد أن "التهم ستُوجه من جانب شرطة بارك في الولايات المتحدة" بمساعدة تحقيقات الخدمة السرية.