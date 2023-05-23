تركيا: أعدنا 550 ألف لاجئ سوري إلى بلدهم

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إنه لا يصح القول إن تركيا ستقوم بإعادة كل اللاجئين السوريين إلى بلادهم، مشيراً إلى وجود قطاعات في تركيا مثل الزراعة والصناعة بحاجة إلى يد عاملة، بحسب ما نقلته وكالة أنباء «الأناضول» التركية، أمس.

وأوضح تشاووش أوغلو في مقابلة تلفزيونية، أن تركيا اتخذت التدابير اللازمة على حدودها مع سورية وإيران، مضيفاً أن مشكلة الهجرة لا يمكن حلها بخطابات الكراهية أو الوسائل الشعبوية.

وأضاف: «قمنا بإعادة 550 ألف لاجئ سوري إلى بلادهم، وهذا العدد غير كافٍ، وسيتم إعادة المزيد من اللاجئين إلى بلادهم».

وتابع: «نحن بحاجة إلى إرسالهم إلى المناطق الآمنة والمدن التي أتوا منها، ولهذا بدأنا في التواصل مع السلطات السورية، وقد اتخذنا قراراً ببناء البنية التحتية لهذه الخطوة».

وأشار تشاووش أوغلو إلى أنهم سيعملون على خارطة طريق لتوفير العودة الآمنة للاجئين وإعداد البنية التحتية، مضيفاً: «سيعودون.. نحن مصممون على إعادتهم لكن يجب أن نفعل ذلك بطريقة تليق بالكرامة الإنسانية».