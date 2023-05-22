"الكوليرا" تقتل 12 شخصاً في جنوب أفريقيا

لقي 12 شخصاً حتفهم بسبب مرض الكوليرا، كما توجه 95 شخصاً للمستشفى لإصابتهم بأعراض تشير إلى أنهم قد يكونون مصابين بالمرض، وذلك في منطقة هامانشكرال في مدينة تشوان بجنوب أفريقيا.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن إدارة الصحة في مدينة جاوتينغ قالت في بيان إنه حتى أمس الأحد تم تأكيد إصابة 19 شخصاً بالكوليرا، بالإضافة إلى الأشخاص الذين لقوا حتفهم، والمشتبه في إصابتهم الذين تم نقلهم إلى المستشفى.

ويشار إلى أن جاوتينغ تضم مدينتي بريتوريا وجوهانسبرغ، أكبر مدينة بجنوب أفريقيا، وقد لقي المئات من الأشخاص حتفهم في مالاوي وموزمبيق بسبب الكوليرا هذا العام.