تحطم مقاتلة إسبانية طراز " إف 18 " ونجاة قائدها

تحطمت طائرة مقاتلة من طراز " إف 18 " تابعة للقوات الجوية الإسبانية اليوم خلال تدريبات استعراضية في قاعدة " سرقسطة " الجوية شمال شرقي إسبانيا .

وذكرت وزارة الدفاع الإسبانية في بيان ، أن الطيار نجح في القفز من الطائرة قبل لحظة الاصطدام، مشيرة إلى أنه خارج دائرة الخطر رغم تعرضه لإصابات نقل على إثرها إلى المستشفى.

وأوضحت الوزارة أن الطائرة التي عانت من مشكلة سقطت داخل محيط القاعدة الجوية دون أن تلحق الأذى بالمدنيين.