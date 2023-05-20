إبقاء المتهم بتسريب وثائق سرية للبنتاغون موقوفا بانتظار محاكمته

قرر قاض فدرالي إبقاء خبير معلوماتية في سلاح الجو الأميركي متهم بتسريب وثائق سرية للغاية، في السجن بانتظار محاكمته بعد أن قال ممثلو الادعاء إنه يشكل خطرا قائما على الأمن القومي الأميركي.

ويعتقد أن جاك تيشيرا (21 عاما) المتخصص في تكنولوجيا المعلومات في الحرس الوطني الجوي التابع لسلاح الجو الأميركي، دبّر عملية تسريب لوثائق سرية ألحقت أكبر ضرر بالولايات المتحدة عبر نشر مجموعة من المعلومات الحساسة جدا في منتدى للدردشة على الإنترنت.

وتشير الوثائق التي انتشرت لاحقًا بسرعة على الإنترنت، إلى قلق الولايات المتحدة بشأن قدرة أوكرانيا العسكرية في مواجهة القوات الروسية الغازية وتكشف أن واشنطن تجسست على حليفتيها إسرائيل وكوريا الجنوبية، إلى جانب تفاصيل حساسة أخرى.

وجُلب تيشيرا إلى قاعة المحكمة لهذه الجلسة التي حضرها والده وآخرون، مقيدا بالأصفاد ويرتدي بزة برتقالية.

وقال القاضي ديفيد هينيسي إن "الأدلة تدعم احتجازه"، مشيرا إلى أن "الدول الأجنبية تعرف أنه لا يكن الولاء للولايات المتحدة" و"لم يكترث لأحد".

وأوضح المدعون أن تيشيرا قد يكون ما زال قادرا على الوصول إلى وثائق سرية ويمكن أن تساعده دول "معادية" على الهرب إذا أطلق سراحه، مشيرين أيضا إلى ان لديه تاريخًا في الإدلاء بتصريحات "عنيفة".

من جانبه قال فريق الدفاع عن تيشيرا إن موكله لم يعد بإمكانه الوصول إلى مواد سرية وأن الحكومة تبالغ في وصف التهديد الذي يمثله، مؤكدا أنه يجب إطلاق سراحه ووضعه في عهدة والده بانتظار المحاكمة.