السعودية ترسل طائرة إغاثة تحمل 30 طنا من الأغذية والمواد الطيبة إلى السودان

أرسلت السعودية طائرة إغاثية على متنها 30 طنا من السلال الغذائية والمواد الطبية، اليوم السبت، إلى مطار بورتسودان الدولي في السودان .

ووفق وكالة الأنباء السعودية ( واس) ، "غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم، الطائرة الإغاثية السعودية السادسة متوجهة إلى مطار بورتسودان الدولي تحمل على متنها 30 طنًا من السلال الغذائية والمواد الطبية".

ويأتي ذلك ضمن الجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة الشعب السوداني .