زيلينسكي يلتقي رئيس الوزراء الهندي على هامش قمة مجموعة السبع

التقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على هامش قمة مجموعة السبع، فيما يستغل زيلينسكي زيارته لليابان للتحدث مع قادة الدول التي اتخذت موقفا أكثر حيادية بشأن الحرب الروسية، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.

قام زيلينسكي بالرحلة إلى هيروشيما اليوم السبت، على متن طائرة عسكرية فرنسية قادما من المملكة العربية السعودية. وفي حين أنه يشارك في قمة مجموعة الدول الصناعية السبع، فأنه تواق بشكل أكبر لرؤية قادة آخرين مدعوين ينحدرون مما يطلق عليه غالبا جنوب العالم.

وكان لقاء الرئيس الأوكراني بمودي هو أول حوار لهما وجها لوجه منذ اندلاع الحرب في فبراير 2022. ويأتي هذا فيما تكثف الهند مشتريات الطاقة الروسية وتواصل السعي لشراء أسلحة من موسكو.