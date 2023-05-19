مجموعة السبع تبحث تشديد العقوبات على روسيا والعلاقات مع بكين

توافد قادة دول مجموعة السبع «جي7» إلى هيروشيما، المدينة التي قصفت بقنبلة ذرية في 1945 وباتت رمزاً السلام، للاتفاق على تشديد العقوبات على روسيا.

ويستقبل رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، قادة القوى الاقتصادية الكبرى الست الآخرين في مجموعة السبع لعقد القمة التي تبدأ الجمعة، وتستمر حتى الأحد في المدينة التي دمرتها قنبلة ذرية.

وسيسعى قادة الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا وكندا، إلى إظهار جبهة موحدة في مواجهة روسيا والصين، وكذلك حول مسائل استراتيجية أخرى لا تعتمد دولهم حيالها - على الدوام - مواقف متشابهة.

ووصل الرئيس الأميركي جو بايدن إلى اليابان، أمس، ليصبح ثاني رئيس أميركي يزور هيروشيما أثناء توليه منصبه، بعد باراك أوباما في 2016.

وستهيمن الحرب في أوكرانيا على جدول أعمال القمة، مع تنظيم «مناقشات حول الوضع في ساحة المعركة».

من جهته، أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس للصحافيين لدى وصوله إلى اليابان لحضور القمة، أن دول المجموعة ستشدد العقوبات على روسيا. وأضاف أن تشديد العقوبات سيكون بطريقة جيدة وعملية.

وبحسب مسؤول في الاتحاد الأوروبي، فإن رؤساء الدول والحكومات سيبحثون أيضاً فرض عقوبات على تجارة الألماس الروسية.