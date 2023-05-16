قاضية فرنسية تصدر مذكرة توقيف دولية بحق حاكم مصرف لبنان

أصدرت القاضية الفرنسية المكلفة التحقيق في أموال وممتلكات حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة في أوروبا مذكرة توقيف دولية بحقّه الثلاثاء، حسبما علمت وكالة فرانس برس من مصدر مطّلع على الملف.

وتغيّب سلامة عن جلسة استجواب في باريس الثلاثاء لمعرفة كيف راكم أصولا كبيرة في أوروبا، وفق ما أفاد محاميه.

يشتبه المحققون الفرنسيون في أن سلامة راكم أصولا عقارية ومصرفية عبر مخطط مالي احتيالي معقّد وإساءة استخدامه أموالا عامة لبنانية على نطاق واسع خلال توليه إدارة مصرف لبنان طوال ثلاثة عقود.

وكان يُرجّح أن يؤدي مثوله أمام القاضية أود بوريزي الثلاثاء إلى توجيه اتّهامات إليه.

من جهته، قال محاميه بيار-أوليفييه سور لوكالة فرانس برس إن تغّيب موكله الثلاثاء يعود إلى عدم تبليغه بوجوب المثول أمام القضاء الفرنسي وفق الأصول.

وقال مصدر قانوني لبناني لوكالة فرانس برس هذا الأسبوع إن السلطات فشلت في إخطار سلامة بالاستدعاء، رغم محاولة الشرطة أربع مرات تسليم الإخطار إلى سلامة في مقر البنك المركزي.

بعد تغيّب رياض سلامة الثلاثاء، كان أمام القاضية المسؤولة عن القضية خيار إصدار أمر استدعاء جديد، لكنها قررت إصدار مذكرة توقيف دولية في حقّه.

ويرفض سلامة (72 عاما) الخاضع للتحقيق في فرنسا منذ يوليو 2021 الاتهامات الموجهة إليه.

من جهته، قال المحامي الفرنسي وليام بوردون الذي يمثل جمعيتين من بين المدعين على سلامة إنه "سيوقف في يوم أو آخر".

ورفض محامي سلامة بيار-أوليفييه سور إصدار مذكرة التوقيف الثلاثاء قائلا "ببساطة، أرى أن هذا محض إساءة استخدام للسلطة".

ولم تتضح على الفور تداعيات مذكرة التوقيف لاسيما وأن لبنان لا يسلم رعاياه.