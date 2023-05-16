تعرض مقر سكن رئيس المكتب العسكري بسفارة الكويت في الخرطوم للاقتحام والتخريب

أعلنت وزارة الخارجية الكويتية تعرض مقر سكن رئيس المكتب العسكري بسفارة دولة الكويت لدى الخرطوم للاقتحام والتخريب.

وأعربت الوزارة في بيان لها عن إدانة واستنكار دولة الكويت للاعتداء الذي تعرض له مقر رئيس المكتب العسكري ولكافة أشكال العنف والتخريب خاصة تلك التي تستهدف مقار البعثات الدبلوماسية والمباني التابعة لها والذي يعد انتهاكا صارخا لكافة الأعراف الدولية وقواعد القانون الدولي ولاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.

وجددت الوزارة دعوتها للسلطات الرسمية وكافة الأطراف المعنية في جمهورية السودان الشقيق إلى سرعة اتخاذ الإجراءات الكفيلة لتوفير الحماية الكاملة لمقار البعثات الدبلوماسية وضمان حرمة مبانيها وممتلكاتها وسلامة أمن طاقمها ومعاقبة الجناة مرتكبي هذه الاقتحامات.