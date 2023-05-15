تعرض مبنى السفارة الأردنية في الخرطوم للاقتحام والتخريب

أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية تعرض مبنى السفارة الأردنية في الخرطوم، اليوم الاثنين، للاقتحام والتخريب.

وأعربت الوزارة عن إدانتها واستنكارها للاعتداء الذي تعرض له مبنى السفارة، ولأشكال العنف والتخريب كافة، وخاصة تلك التي تستهدف المباني الدبلوماسية وتنتهك حرمتها، مؤكدةً ضرورة احترام قواعد القانون الدولي والالتزام بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وخاصة اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.