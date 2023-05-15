البرهان يقيل مدير الشرطة السودانية وينهي خدمة سفراء بالخارجية

أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم الإثنين، قراراً قضى بإعفاء الفريق أول شرطة حقوقي عنان حامد محمد عمر من منصبه كمدير عام لقوات الشرطة.

وقال مكتب الناطق باسم القوات المسلحة السودانية، إن البرهان كلف الفريق شرطة حقوقي خالد حسان محي الدين بالقيام بمهام مدير عام قوات الشرطة.

كما أصدر البرهان اليوم قراراً قضى بإنهاء خدمة السفير عبدالمنعم عثمان محمد أحمد البيتي والسفير حيدر بدوي صادق من العمل بوزارة الخارجية، ووجه البرهان وزارة الخارجية والجهات ذات الصلة وضع القرار موضع التنفيذ.