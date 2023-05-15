أوكرانيا تعلن الاستعداد لهجوم ضد القوات الروسية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس، إن بلاده تستعد لهجوم مضاد يهدف إلى تحرير المناطق التي تسيطر عليها القوات الروسية.

وأضاف في مؤتمر صحافي مع المستشار الألماني أولاف شولتس في برلين: «نحن لا نهاجم الأراضي الروسية، بل نحرر أراضينا الشرعية، ليس لدينا الوقت ولا القوة لمهاجمة روسيا».

وأوضح أن أحد أسباب زيارته الأخيرة لعواصم الحلفاء هو تشكيل «تحالف للطائرات المقاتلة» من شأنه أن يزوّد أوكرانيا بالطائرات المقاتلة التي تحتاج إليها لمواجهة الهيمنة الجوية الروسية.

وعشية زيارة زيلينسكي إلى برلين التي جاءت وسط إجراءات أمنية مشددة، أعلنت الحكومة الألمانية عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بمساعدات تبلغ قيمتها نحو 2.7 مليار يورو، تتضمن دبابات ومنظومات دفاع جوي وذخيرة.

وقال شولتس لزيلينسكي إن ألمانيا ستدعم أوكرانيا طالما كان ذلك ضرورياً.