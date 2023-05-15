العاصمة السودانية تحت القصف تزامناً مع استمرار المحادثات بين طرفي الصراع

تعرضت أجزاء من العاصمة السودانية الخرطوم، لقصف مدفعي وجوي، أمس، فيما استمرت المحادثات بين طرفي الصراع، الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية.

وذكر مراسل من «رويترز» وشهود عيان، أن قذائف مدفعية سقطت على مدينة بحري، وتعرضت مدينة أمدرمان لغارات جوية في وقت مبكر أمس، ووقعت اشتباكات كثيفة في وسط الخرطوم.

وأسفر الصراع في السودان عن مقتل المئات ولجوء 200 ألف شخص إلى الدول المجاورة ونزوح 700 ألف آخرين داخل السودان.

وقالت هيئة محامي دارفور في بيان، إن عدد القتلى الذين سقطوا يومي الجمعة والسبت في الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور، تجاوز 100 شخص بينهم إمام المسجد القديم في المدينة.

وألقت المنظمة الحقوقية المحلية مسؤولية أعمال القتل والنهب والحرق في الجنينة، على هجمات شنتها جماعات مسلحة تستقل دراجات نارية، وعلى قوات الدعم السريع التي نفت مسؤوليتها عن الاضطرابات.

واتفق طرفا الصراع يوم الخميس الماضي على إعلان مبادئ لحماية المدنيين، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية، لكن القتال لم يهدأ رغم المحادثات التي تتناول آليات المراقبة والتنفيذ الخاصة بهذا الإعلان.