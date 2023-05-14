أردوغان وأوغلو يعلنان تصدرهما نتائج الانتخابات مع احتمال اللجوء لجولة إعادة

تتجه تركيا فيما يبدو نحو جولة إعادة للانتخابات الرئاسية مع إعلان حزبي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومنافسه المعارض كمال كليتشدار أوغلو انتصارهما لكن مصادر من كلا المعسكرين قالت إنهما قد لا يتخطيان حاجز 50 بالمئة اللازم لإعلان الفوز مباشرة.

وأشارت النتائج الأولية إلى فوز أردوغان بفارق مريح ولكن مع استمرار إحصاء الأصوات تراجعت حظوظه في الفوز، مما يمهد الطريق لجولة إعادة في 28 مايو.

ورفض كلا الجانبين الأرقام التي أعلنها الآخر ولم تُعلن بعد النتيجة الرسمية. وقال رئيس بلدية أنقرة المعارض منصور يافاش أن إحصاء أجراه حزبه يشير إلى حصول كليتشدار أوغلو على 47.42 بالمئة مقابل 46.48 بالمئة لأردوغان.

وأظهرت استطلاعات الرأي قبل الانتخابات تقدما طفيفا لصالح كليتشدار أوغلو الذي يقود تحالفا من ستة أحزاب. وأظهر استطلاعين يوم الجمعة أن نسبة تأييده تتجاوز مستوى 50 بالمئة.

وقال مسؤول كبير من تحالف المعارضة طلب عدم نشر اسمه "يبدو أنه لن يكون هناك فائز في الجولة الأولى. لكن بياناتنا تشير إلى أن كليتشدار أوغلو في الصدارة".

ونقلت وسائل إعلام تركية عن وكالة الأناضول المملوكة للدولة قولها إنه مع إحصاء نحو 75 بالمئة من صناديق الاقتراع، حصل أردوغان على 50.83 بالمئة مقابل 43.36 بالمئة لصالح كليتشدار أوغلو.