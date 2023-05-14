البرهان يقيل محافظ البنك المركزي في السودان ويجمد حسابات "الدعم السريع"

أقال رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، محافظ البنك المركزي حسين يحيى جنقول من منصبه.

وأوضح مكتب رئيس الجيش السوداني، في بيان، اليوم، أن البرهان أعفى جنقول، وعيَّن برعي الصديق أحمد، أحد نواب جنقول، محافظاً جديداً للبنك، دون الإشارة إلى سبب الإقالة

من جهة أخرى أصدر قائد الجيش عبدالفتاح البرهان قرارا بتجميد الحسابات المصرفية لقوات الدعم السريع شبه العسكرية والشركات التابعة لها.

جاء ذلك في بيان لمكتب البرهان الذي أضاف بأن القرار نص على "منع صرف أي استحقاقات أو ميزانيات مرصودة لها.. ووجه وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان وضع القرار موضع التنفيذ".

