الرئيس التونسي: عائلتي حمت اليهود من الجيش النازي

نفى الرئيس التونسي قيس سعيد وجود مشاعر معادية للسامية في تونس بدليل حمايتهم للأقلية اليهودية أثناء اجتياح الجيش النازي للبلاد خلال الحرب العالمية الثانية.

وتواجه تونس انتقادات على خلفية الهجوم على محيط كنيس الغريبة بجزيرة جربة والذي أودى بحياة ثلاثة عناصر أمنية واثنين من الزائرين بالإضافة إلى مقتل منفذ الهجوم وهو من الحرس الوطني.

وفي أول رد فعل له عقب الهجوم، رفض الرئيس قيس سعيد اتهامات بمعاداة السامية في تونس.

وفي زيارته إلى مقر سكن عائلته بجهة أريانة قرب العاصمة أمس السبت قال سعيد الذي كان محاطا بقوات خاصة "كانت خيام الجيش النازي هنا. وكان اليهود يختبؤون في منزل جدي. كانوا موجودين في داخل الدار يحمونهم من الجيش النازي".

وتحدث سعيد ، في خطابات سابقة ، أن بيت جده كان مفتوحا لليهود ومن بينهم الناشطة النسوية الراحلة جيزيل حليمي، بعد دخول القوات النازية لتونس في العام 1942.