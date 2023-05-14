زيلينسكي: يمكن لأوكرانيا والغرب جعل هزيمة روسيا "نهائية" هذا العام

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأحد إن كييف وأنصارها الغربيين يمكن أن يجعلوا هزيمة روسيا في الحرب الدائرة ببلاده "نهائية" هذا العام، ووجه الشكر لألمانيا على دعمها العسكري.

وقال الرئيس الأوكراني في مؤتمر صحافي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتس في برلين إن كييف ستظل دائما ممتنة لألمانيا على دعمها خلال الحرب الروسي الشامل.

وأضاف "حان الوقت الآن لنضع نهاية للحرب هذا العام، يمكننا بالفعل أن نجعل هزيمة المعتدي نهائية هذا العام".

ومن المتوقع أن تبدأ أوكرانيا عمليات هجومية مضادة كبيرة خلال الأسابيع المقبلة في محاولة لاستعادة أراضيها في الشرق والجنوب من القوات الروسية التي شنت حربا شاملة في فبراير من العام الماضي.

وقال زيلينسكي إن أوكرانيا مستعدة لمناقشة مبادرات قدمتها دول أخرى لإحلال السلام ببلاده لكنه أضاف أن تلك المقترحات يجب أن تستند إلى موقف كييف وخطتها للسلام.

وأضاف "الحرب دائرة على أراضينا، ولذا فإن أي خطة سلام ستستند إلى مقترحات أوكرانيا".

وقال شولتس خلال المؤتمر أن أوكرانيا مستعدة للسلام لكن هذا لا يعني بأي شكل تجميد الصراع وقبول اتفاق تمليه روسيا.

وأضاف "يتعين على روسيا سحب قواتها، لن ينجح الأمر بأي طريقة أخرى".