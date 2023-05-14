السعودية وإيران تبحثان خطوات استئناف العلاقات بين البلدين

تلقى وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفياً، أمس، من وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث العديد من الموضوعات التي تهم البلدين، والخطوات المقبلة في ضوء ما تم الاتفاق عليه أخيراً مع جمهورية الصين الشعبية، بشأن استئناف العلاقات بين البلدين.

وكان وزير الخارجية الإيراني قد أعرب، أول من أمس، عن ارتياحه لـ«التقدم المحرز» في التوافقات التي تم التوصل إليها بين بلاده والمملكة العربية السعودية، وقال في تصريحات صحافية، إنه سيتم الإعلان قريباً عن إعادة فتح السفارة السعودية في طهران، وتعيين السفير الإيراني لدى السعودية.