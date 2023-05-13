البيت الأبيض: البنتاغون لن يسمح بتعرض الملاحة في الشرق الأوسط للخطر

قال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي إن الولايات المتحدة رصدت تهديدات إيرانية متكررة للشحن التجاري في الخليج وإن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) ستبدأ في تعزيز تمركزها الدفاعي في المنطقة.

وأوضح كيربي أن إيران مارست مضايقات أو هاجمت أو تدخلت في الحقوق الملاحية لما يصل إلى 15 سفينة تجارية ترفع أعلام دول.

وأضاف كيربي في إفادة صحافية " ستتخذ وزارة الدفاع سلسلة من الإجراءات لتعزيز تمركزنا الدفاعي في المنطقة".

وقال إن القيادة المركزية الأمريكية ستقدم تفاصيل إضافية عن هذه التعزيزات في الأيام المقبلة.

وقال كيربي إن الولايات المتحدة لن تسمح لقوى أجنبية بأن تعرض للخطر الملاحة في الممرات البحرية في الشرق الأوسط.

ومضى كيربي يقول إن الولايات المتحدة رصدت تهديدات وهجمات إيرانية متكررة على شركات الشحن التجارية التي تمارس حقوقها الملاحية في المياه الدولية.